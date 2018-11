Szczerski spotkał się z amerykańskim senatorem

"Sukces równie doniosły, co w sprawie ustawy o IPN". Komentarze o zmianach w ustawie o SN

"Coś wygląda na to, że w sprawie Sądzie Najwyższym mamy sukces równie doniosły co w sprawie ustawy o IPN" – napisał publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz...