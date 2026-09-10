Argentyńczyk zaatakował Lewandowskiego. "Kim ty jesteś?"

Do incydentu doszło w końcówce spotkania, kiedy zawodnik Interu Miami Ian Fray upadł na murawę po kontakcie z Lewandowskim, po czym szybko wstał i odepchnął Polaka. Ten ruszył w jego kierunku, domagając się wyjaśnienia sytuacji.

W obronie kolegi z zespołu stanął Rodrigo De Paul. Argentyńczyk wszedł między zawodników i odepchnął Lewandowskiego. Według relacji hiszpańskich mediów powiedział do Polaka: "Kim ty jesteś? Ja wygrałem dwa razy Copa America i raz mistrzostwo świata. A ty?".

Lewandowski tylko się uśmiechnął.

Emocje szybko opadły i nie doszło do poważniejszej konfrontacji. Mecz zakończył się remisem 1:1. Lewandowski otworzył wynik w pierwszej połowie, natomiast wyrównał po przerwie brazylijski pomocnik Interu Miami Casemiro.

Spotkanie w Chicago było jednym z najbardziej oczekiwanych meczów sezonu MLS ze względu na obecność w obu zespołach światowych gwiazd, w tym Lewandowskiego i Lionela Messiego. Na stadionie Soldier Field pojawiło się ponad 63 tys. kibiców, ustanawiając rekord frekwencji Chicago Fire w tym sezonie.

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