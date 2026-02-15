Dziennikarz zachęca do wsparcia kościelnej zbiórki. Szczytny cel

O decyzji abpa Adama Szala informuje oficjalna strona internetowa archidiecezji. Do wsparcia zbiórki zachęca znany komentator sportowy Przemysław Babiarz.

Metropolita przemyski przypomina w komunikacie, że Wielki Post, który rozpocznie się 18 lutego 2026 r., jest szczególnym czasem wezwania do nawrócenia oraz podejmowania dzieł pokuty: wytrwałej modlitwy, postu rozumianego jako umartwienie oraz jałmużny jako konkretnego znaku solidarności z osobami potrzebującymi.

"Ten wyjątkowy czas zachęca nas do podejmowania konkretnych uczynków miłosierdzia oraz wrażliwości na cierpienie innych. Dlatego zwracam się z prośbą, aby składka zebrana w Środę Popielcową w kościołach naszej Archidiecezji była formą wielkopostnej jałmużny na rzecz podopiecznych Hospicjum prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej" – prosi abp Adam Szal.

Babiarz: Gorąca zachęcam do ofiarności

Hierarcha dodaje, że hospicjum Caritas jest miejscem, "w którym osoby chore, cierpiące i u kresu życia otrzymują niezbędną opiekę, wsparcie oraz troskę w najtrudniejszych chwilach". "Nasza hojność pomoże w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania tej placówki oraz godnych warunków pobytu i leczenia jej pacjentów" – napisał abp Szal.

Do wsparcia zbiórki zachęca również znany komentator sportowy Przemysław Babiarz. – Gorąco zachęcam do ofiarności, do podjęcia tego wysiłku, bo hospicja Caritas to są miejsca pomocy nie tylko ciału, ale przede wszystkim duszy ludzkiej. Człowiekowi w całej pełni człowiekowi choremu, który stoi przed tak ważną granicą – mówi w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych archidiecezji przemyskiej i miejscowej Caritas.

Dziennikarz podkreśla, że warunki przygotowane dla potrzebujących nie zależą tylko od "wspaniałej organizacji Caritasu", ale też od każdego z nas. – Dlatego gorąco tę zbiórkę państwa sercom i umysłom polecam – apeluje.

Czytaj też:

Niemal 3 mln zł wsparcia z archidiecezji krakowskiej dla UkrainyCzytaj też:

Caritas Polska kontynuuje pomoc humanitarną na Ukrainie