TVN składa pozew. "Działanie zgodne ze wszystkimi standardami dziennikarstwa śledczego"

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że operator TVN pracujący przy materiale Superwizjera nt. urodzin Adolfa Hitlera, został wezwany na przesłuchanie. Dwaj funkcjonariusze ABW przyszli do domu Wacowskiego w piątek ok. godz. 20.15. Wręczyli mu pismo, by stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego o propagowanie faszyzmu.

Stacja TVN wydała oświadczenie w tej sprawie:

"W piątek 23 listopada 2018 roku ABW wkroczyła do domu naszego operatora Piotra Wacowskiego, wręczając mu pismo z wezwaniem do prokuratury. W piśmie zawarte są zarzuty o propagowanie nazizmu (z art. 256 par. 1 kodeksu karnego) w związku z realizacją reportażu wcieleniowego na temat polskich neonazistów. Autorzy reportażu postępowali zgodnie ze wszystkimi standardami dziennikarstwa śledczego. Stawianie tego, który ujawnia działalność przestępczą na równi z przestępcami traktujemy jako próbę zastraszenia dziennikarzy. Jednocześnie informujemy, że wczoraj TVN złożył pozew przeciwko tym, którzy insynuowali w ostatnim czasie, że materiał był inscenizowany”.