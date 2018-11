Ustawa ws. KNF z podpisem prezydenta

Najwięcej kontrowersji wywoływała w parlamencie jedna z poprawek do ustawy, zgłoszona podczas drugiego czytanie przez posłów PiS. Zakłada ona, że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia Komisja Nadzoru Finansowego "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym. Parlamentarzyści PO twierdzili, że poprawka ta ma na celu umożliwienie państwu "przejmowania banków za złotówkę". PiS odpowiadał, że to wprowadzenia zabezpieczeń podobnych do tych funkcjonujących w wielu państwach UE.

Czytaj także:

Zarobił 2 mln zł za rządów PO. Nowe fakty ws. byłego szefa KNF

Wśród innych podpisanych w piątek przez prezydenta ustaw, są jeszcze m. in.: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym; ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zry­czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czytaj także:

"Nieuzasadnione zarzuty". Poszkodowani w aferze GetBack protestują, KNF odpowiada