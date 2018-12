Łukasz Warzecha, " Do Rzeczy"

"Wszyscy za to zapłacimy". Wideokomentarz Warzechy

Nasz dzisiejszy rząd i prezydent potulnie kapitulują przed dyktatem ekologistów, którzy narzucają części polityków swoją narrację. Przykro tego słuchać i na to patrzeć. Wszyscy za to zapłacimy – mówi w specjalnym wideokomentarzu na temat COP24 w Katowicach Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".