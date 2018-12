"Żadna terapia już nie pomoże". Mazurek mocno odpowiada Schetynie

– Szeroka koalicja absolutnie tak. Musi być jednak wspólny mianownik programowy, a przy wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie nim to, czy chcemy polexitu, czy silnej obecności w integrującej się Europie. Bo to, co robi Prawo i Sprawiedliwość w Europie, pokazuje, że wyraźnie wyprowadza nas na margines, a z marginesu prosto poza struktury Wspólnoty Europejskiej. Mnie zależy na tym, żeby zbudować listę, która wygra bardzo wyraźnie wybory z PiS-em i potwierdzi europejskie aspiracje Polaków – mówił dziś na antenie radiowej Jedynki Grzegorz Schetyna.

Do jego słów odniosła się na jednym z portali społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. "Kłamią rano, po południu i wieczorem. To już nawet nie jest śmieszne. Niestety, żadna terapia już nie pomoże" – napisała Mazurek. Rzecznik PiS podkreśliła, że Platforma Obywatelska i jej lider Grzegorz Schetyna nie szkodzą w ten sposób partii rządzącej, ale szkodzą Polsce. "Pytanie, dlaczego to robią? Z głupoty, nienawiści, mentalności pachołka, .... ?" – zastanawia się.