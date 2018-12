"Schwarzenegger jest zauroczony Polską"

W Katowicach obecnie odbywa się szczyt klimatyczny (COP24). Jednym z zaproszonych gości był światowej klasy aktor, były gubernator stanu Kalifornia, kulturysta, aktywista ekologiczny Arnold Schwarzenegger.

Spychalski w rozmowie z telewizją wPolsce.pl zapewnił, że aktor był zauroczony naszym krajem. – Pan gubernator Schwarzenegger był pod dużym wrażeniem, jak Polska przez ostatnie trzydzieści lat się rozwinęła. Jakiego ogromnego skoku rozwojowego dokonaliśmy, a jednocześnie jak bardzo ograniczyliśmy emisję CO2 do atmosfery – przekazał rzecznik prezydenta.

Spychalski dodał, że spotkanie prezydenta z byłym gubernatorem było bardzo udane. Rzecznik Andrzeja Dudy podkreślił, że wraz z prezydentem byli pod wrażeniem wiedzy Schwarzeneggera.

"I'll be back"

– Lokalni liderzy to silni gracze, niezbędni w walce przeciw groźnym zmianom klimatycznym. Błagam was, by lokalni liderzy pojawili się na kolejnym szczycie COP25, bo Ameryka to coś więcej, niż jeden lider w Waszyngtonie, który jest przeciwny zmianom – apelował Schwarzenegger.

– Co roku 7 mln ludzi umiera ze względu na zanieczyszczenie środowiska, musimy położyć temu kres – wskazywał były kulturysta. Zapewnił, że amerykańskie instytucje m. in. finansowe, działają w ramach akcji związanych z dbałością o klimat. Jak wskazał, lidery w jego kraju mają świadomość, że działać trzeba już teraz. Schodząc ze sceny, Schwarzenegger pożegnał się zdaniem, które znane jest hitowego filmu "Terminator" – "I'll be back".