Przewodnik po persjarniach

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Dziś, kiedy wraca moda staropolska polegająca na noszeniu pasa kontuszowego do garnituru czy fraka, warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się w Polsce te ozdoby, kojarzące się jednoznacznie z naszym strojem narodowym.

Tkane pasy jedwabne, przetykane złotem i srebrem, pojawiły się w połowie XVII w., jednak największą popularność zyskały na początku kolejnego stulecia, za panowania Augusta II Sasa. Początkowo były one przywożone z Turcji i Persji przez Ormian zajmujących się tradycyjnie handlem ze wschodem.