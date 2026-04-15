"Zanim ktokolwiek wyciągnie konsekwencje wobec Berkowicza". To trzeba przeczytać

Podczas wtorkowych obrad Sejmu poseł Konfederacji Konrad Berkowicz pokazał w Sejmie flagę Izraela ze swastyką zamiast gwiazdy Dawida.

Burza po wystąpieniu Berkowicza w Sejmie

Parlamentarzysta oskarżył władze tego kraju o dokonywanie ludobójstwa na oczach świata.

– Izrael to nowa III Rzesza – stwierdził. W reakcji na wystąpienie parlamentarzysty marszałek Włodzimierz Czarzasty złożył wniosek o ukaranie. "Tego rodzaju działania stanowią rażące naruszenie powagi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad debaty parlamentarnej. W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm" – podkreślono w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Sejmu. Oceniono w nim ponadto, że "instrumentalne używanie symboliki nazistowskiej w debacie publicznej stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej wypowiedzi".

Raport ds. Gazy. "Radzę się zapoznać"

Głos w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie zabrał za pośrednictwem mediów społecznościowych Jerzy Kwaśniewski, adwokat, a jednocześnie prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris.

"Zanim ktokolwiek wyciągnie dyscyplinarne konsekwencje wobec Konrada Berkowicza, radzę zapoznać się z raportem niezależnej komisji ONZ ds. Gazy, zaprezentowanym na sześćdziesiątym posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ" – zaczął swój wpis na platformie X.

Dalej prawnik przywołał wstrząsające cytaty ze wspominanego raportu. Oto one:

"Niektóre dzieci, w tym małe dzieci, zostały postrzelone w głowę przez snajperów".

"Od 7 października 2023 r. każdego dnia średnio 10 dzieci traciło jedną lub obie nogi, a amputacje przeprowadzano głównie bez znieczulenia, z powodu uniemożliwienia dotarcia zaopatrzenia medycznego do Strefy Gazy".

"Komisja ustaliła, że dzieci były bezpośrednio atakowane na różne sposoby przez izraelskie siły bezpieczeństwa od 7 października 2023 r., w tym podczas ewakuacji, w schroniskach, a ostatnio w punktach dystrybucji GHF".

"Celowanie w dzieci jest istotne dla wyciągnięcia wniosku o ludobójczych zamiarach władz Izraela".

Kończąc swój wpis Kwaśniewski ocenił, że "skoro ONZ akceptuje nazywanie tych działań ludobójstwem, to emocjonalne przemówienie posła na ten temat (również z rekwizytami!), dodatkowo objęte szczególnym immunitetem mównicy sejmowej, nie może prowadzić do dyscyplinarnej pacyfikacji".

