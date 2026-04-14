Były selekcjoner reprezentacji Polski otrzymał wyjątkową nagrodę. "Drzewo Życia"

Wyróżnienie przyznawane jest osobom życia publicznego za krzewienie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. W przeszłości nagrodę otrzymali m.in. aktor Ruy de Carvalho oraz kompozytor Eurico Carrapatoso.

Jury wyjaśniło, że wybór Fernando Santosa na laureata wynikał z tego, że piłkarski trener jest "świadkiem żywej wiary", którą dzieli się z innymi na co dzień "w sposób naturalny". Nagroda "Drzewo Życia" imienia księdza Manuela Antunesa przyznawana jest przez Narodowy Sekretariat Duszpasterstwa Kultury, podległy portugalskiemu episkopatowi.

Fernando Santos nie kryje się ze swoją wiarą

W medialnych wystąpieniach trener Fernando Santos wielokrotnie dzielił się historią swojego nawrócenia. Szkoleniowiec przyznaje, że po latach oddalenia od Kościoła powrócił "na serio" do "zaangażowania w Jego misję", a przełomem było zwolnienie go w 1994 r. z posady trenera pierwszoligowej drużyny Estoril-Praia.

Pełniący do grudnia 2022 r. funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Portugalii trener wielokrotnie przyznawał w rozmowach z mediami, że każdy dzień rozpoczyna od modlitwy i czytania Pisma Świętego. Szkoleniowiec deklaruje, że jego ulubionym nabożeństwem jest różaniec, natomiast miejscem, w którym lubi odbywać rekolekcje – Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. To tam wielokrotnie Santos brał udział w akcjach ewangelizacyjnych oraz spotkaniach Ruchu Kursów Chrześcijaństwa, do którego należy.

Organizacja ta, wywodząca się z hiszpańskich struktur Akcji Katolickiej, jest szczególnie popularna na Półwyspie Iberyjskim, a także we Włoszech oraz w krajach Ameryki Południowej. W ramach działalności tego chrześcijańskiego ruchu Fernando Santos wielokrotnie brał udział w wydarzeniach religijnych, a także sam prowadził sesje ewangelizacyjne. Zazwyczaj odbywały się one na terenie aglomeracji Lizbony, ale portugalski trener odwiedzał też często inne rejony swojej ojczyzny, dając świadectwo wiary. Nierzadko także pojawiał się na imprezach sportowych organizowanych przez portugalskie parafie lub diecezje.

Fernando Santos sięgnął z reprezentacją swojego kraju po mistrzostwo Europy w 2016 r. Portugalczycy pod jego wodzą triumfowali też w Lidze Narodów 2018/2019. 24 stycznia 2023 r. Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski. Ze stanowiskiem pożegnał się 13 września tego samego roku.

