Nieznany list Kiszczaka do Wałęsy. Sensacyjne odkrycie

Czterostronicowe pismo Czesława Kiszczaka do Lecha Wałęsy z maja 1933 roku to jedno z odkryć dziennikarzy "Rzeczpospolitej" i Polskiego Radia, którzy w amerykańskich archiwach odnaleźli nieznane dokumenty należące do szefa komunistycznej bezpieki.

W liście Kiszczaka do Wałęsy generał sugeruje, że wie o agenturalnej przeszłości ówczesnego prezydenta, ale zapewnia go jednocześnie o swojej lojalności. Dalej Kiszczak przyznaję się Wałęsie do tego, że w podległym mu MSW PRL niszczono materiały Departamentu IV, którego funkcjonariusze zajmowali się inwigilacją Kościoła.

W innym fragmencie listu Kiszczak pisze, że wspólnie z Wojciechem Jaruzelskim niszczyli protokoły z posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR. Dziennikarze "Rz" i PR podkreślają, że Kiszczak do końca życia nie przyznawał się publicznie do niszczenia dokumentów komunistycznych służb.

List, który został odnaleziony w Hoover Institution Library & Archives w Stanford w USA, nie był do tej pory znany polskim historykom. Część materiałów trafiła do amerykańskiego archiwum jeszcze za życia Kiszczaka, resztę sprzedała tam po jego śmierci Maria Kiszczak.

Dziennikarze zapowiadają, że najważniejsze dokumenty będą od środy publikować na stronach internetowych "Rz" i Polskiego Radia. Swoje odkrycie nazwali "Kiszczak Papers".

