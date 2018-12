Warszawscy radni KO chcą, aby spotkanie wigilijne nie miało... charakteru religijnego

List adresowany do przewodniczącej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej opublikowała na Facebooku radna Agata Diduszko. "Podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta odbędzie się spotkanie wigilijne. Jak się okazało, niestety będzie zawierało elementy religijne tj. przemowę/y osób duchownych oraz modlitwę. Część z nas - w tym ja - startując do Rady Miasta zobowiązała się do przestrzegania zasady rozdziału państwa i kościoła oraz konstytucyjnej zasady bezstronności organów władzy. Naszym zdaniem, charakter planowanej uroczystości zaburza ten rozdział, dlatego złożyliśmy poniższą prośbę do Przewodniczącej Rady Miasta" – napisała.

W liście radni tłumaczą, że reprezentują wszystkich mieszkańców Warszawy -– "wyznawców różnych religii, osoby niezwiązane z żadnym kościołem, kobiety, które walczą o swoje prawo do równego traktowania, osoby ze społeczności LGBT+, niepłodne pary korzystające z zapłodnienia in vitro czy osoby będące w dzieciństwie ofiarami przestępstw seksualnych ze strony duchownych". W ich ocenie, publiczne prezentowanie związków radnych z przedstawicielami konkretnych kościołów i konkretnych wyznań "odbiera tym i licznym innym grupom poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że w pełnieniu naszych obowiązków pozostaniemy zgodnie z nakazami Konstytucji bezstronni".