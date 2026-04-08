Media publiczne w likwidacji. Jest zawiadomienie do prokuratury

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak skierowała zawiadomienie do prokuratury.

W wydanym oświadczeniu przypomina, że „w grudniu 2023 roku bezprawnie przejęto media publiczne”.

„Następnie, 8 i 9 kwietnia 2024 roku, sądy uznały stan ich likwidacji. Dokładnie po dwóch latach mamy do czynienia z fikcją prawną” – dodała.

Media publiczne w likwidacji. Szefowa KRRiT zawiadamia prokuraturę

Podkreśliła, że dlatego jako przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma obowiązek reagować.

„Podjęłam decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury o zbadanie, czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie spółek w likwidacji: TVP, Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych Polskiego Radia faktycznie wykonują swoje obowiązki, czy jedynie utrzymują stan pozorny” – oświadczyła.

Agnieszka Glapiak dodała, że „prokuratura powinna również wyjaśnić, czy nie doszło do naruszenia konstytucyjnego porządku państwa i bezprawnego wpływania na działania organu konstytucyjnego, jakim jest KRRiT”.

"Stan likwidacji sprawia wrażenia działania pozornego"

„Wprowadzenie mediów publicznych w stan likwidacji sprawia wrażenie działania pozornego. Proces likwidacji spowodował niepowetowane straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe. Media publiczne straciły setki tysięcy widzów i słuchaczy” – napisała.

Przewodnicząca KRRiT oceniła, że „polskie państwo nie może akceptować sytuacji, w której kluczowe podmioty funkcjonują w warunkach budzących wątpliwość w kwestii legalności podejmowanych przez nie działań”.

„W moim przekonaniu obywatele mają prawo do przejrzystości, a media publiczne muszą opierać się na pełnej wiarygodności i odpowiedzialności ze strony zarządzających nimi osób” – napisała w oświadczeniu.

Agnieszka Glapiak podkreśliła, iż oczekuje, że „prokuratura w rzetelny sposób wyjaśni, czy proces likwidacji jest prowadzony zgodnie z prawem, czy też mamy do czynienia z działaniami, które mogą służyć wyłącznie utrzymywaniu fikcji prawnej”.

