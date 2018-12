"Włam na konto, jak nic". Konstytucyjny "odlot" prof. Matczaka

"Niedługo w Polsce Konstytucja zejdzie do podziemia. Będą tajne komplety na temat podziału władz i bibuła o niezależności sądów. Noszący podkoszulki z Konstytucją będą na zlecenie KRS przymusowo rozbierani przez policję" – napisał Matczak na Twitterze.

Tą dramatyczną wizję prawnika roztacza w kontekście uchwały, jaką w środę przyjęła Krajowa Rada Sądownictwa. Zgodnie z uchwałą "zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną". Uchwała jest odpowiedzią na zjawisko noszenia przez część sędziów koszulek z napisem „konstytucja”, które to stały się symbolem antyrządowym. Nie jest to narzędzie nakładania sankcji na sędziów.

Internauci szybko zareagowali na wpis Matczaka.