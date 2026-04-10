Tak upamiętnią Magierę. Symboliczna decyzja PZPN

"W związku ze śmiercią Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1. Ligi, Betclic 2. Ligi i Betclic 3. Ligi oraz Orlen 1. Ligi i 2. Ligi Kobiet, rozgrywane w dniach 10-13 kwietnia 2026 roku, zostaną poprzedzone minutą ciszy" – przekazał PZPN.

Związek zdecydował też, że "od minuty ciszy rozpocznie się również niedzielny mecz kwalifikacji do mistrzostw Europy U-19 kobiet Polska – Rumunia w Gnieźnie oraz wtorkowe spotkanie kwalifikacji do mistrzostw świata kobiet Polska – Irlandia w Gdańsku".

twitter

Nie żyje Jacek Magiera. Lawina kondolencji i wspomnień

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – przekazał w piątek przed południem PZPN.

Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niedługo potem pojawiła się informacja o jego śmierci. Miał 49 lat.

Wiele znanych osób opublikowało w mediach społecznościowych kondolencje dla rodziny zmarłego.

"Brak słów" – napisał krótko Zbigniew Boniek.

"Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" – czytamy we wpisie kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Piłkarz dodał również zdjęcie ze zmarłym trenerem. "Jacek Magiera wyszedł pobiegać do parku... Druzgocąca wiadomość. Wspaniały człowiek" – dodał od siebie Krzysztof Stanowski, który nigdy nie krył sympatii wobec zmarłego trenera.