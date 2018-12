Imigranci i LGBT. Nowe informacje ws. Euroweek

O sprawie Euroweeku głośno zrobiło się w ubiegłym tygodniu. Sieć obiegły zdjęcie nastoletnich Polek w objęciach ciemnoskórych mężczyzn. Co więcej, jedna z uczestniczek turnusu przyznała, że wolontariusz wysyłał jej koleżance film, na którym się masturbuje. Coraz więcej osób pyta, czy dzieci nie były molestowane podczas wyjazdów.Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński przekazał, że zajął się kwestią doniesień dotyczących Euroweek. Również minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewniła, że przygląda się sprawie. Z kolei Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris poinformował, że do prokuratury zostało przekazane powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Tymczasem portal Niezależna.pl informuje, że ws. Euroweek wątpliwości budzi nie tylko "kadra", czyli dorośli mężczyźni opiekujący się dziećmi, ale także tematy, jakie podejmowano w trakcie warsztatów. Choć organizatorzy Euroweek zapewniają, że celem inicjatywy jest przede wszystkim nauka języka angielskiego, to wydaje się, że pod płaszczykiem szlifowania umiejętności językowym dzieciom wpajane są inne, kontrowersyjne treści. Na zamkniętej grupie na Facebooku nazwanej "SAVE EUROWEEK" zdjęcie zamieściła nauczycielka języka angielskiego z Myszkowa z LO im. Sucharskiego. Zamieszczając fotografię z jednym z wolontariuszy, napisała: "Mam jedno (zdjęcie z EuroWeek). Na pozostałych są uczniowie, nie mam ich zgody na publikację. Było wspaniale!".

Sprawdziliśmy i takie zdjęcie rzeczywiście można znaleźć na grupie. Na fotografii widać, jak nauczycielka razem z zagranicznym wolontariuszem trzyma kartki z napisami "Does abortion need to be legal?" ("Czy należy zalegalizować aborcję?"), "Do we need to legalize gay marriages?" ("Czy należałoby zalegalizować małżeństwa gejowskie?"), "Does Poland needs to accept refugees?" ("Czy Polska musi przyjąć uchodźców?"). Niezależna.pl powołując się na "Kurier Zawierciański" informuje, że ta sama nauczycielka brała udział w organizacji "Tęczowego Piątku".