Kellogg na Ukrainie. "Rozumiemy potrzebę gwarancji bezpieczeństwa"

Amerykanin ma przebywać w Kijowie co najmniej dwa dni. Prezydent Zełenski spotka się z nim w czwartek. Chce też, aby w ramach wizyty Kellogg zobaczył fragment linii frontu.

– Będziemy słuchać. Jesteśmy gotowi zapewnić to, co jest potrzebne – powiedział wojskowy. – Rozumiemy potrzebę gwarancji bezpieczeństwa. Częścią mojej misji jest słuchanie. Następnie wrócę do Stanów Zjednoczonych i porozmawiam z prezydentem Donaldem Trumpem, aby upewnić się, że wszystko dobrze rozumiemy – oświadczył generał Kellogg.

Kellogg: USA wysłuchają punktów widzenia Ukrainy, Rosji i Europy

Przebywając w poniedziałek w Brukseli Kellogg powiedział, że głównym zadaniem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Dodał, że Amerykanie wysłuchają wszystkich punktów widzenia, ale nie jest rozsądne, aby wszyscy uczestniczyli w rozmowach dotyczących projektowanego porozumienia pokojowego.

Wysłannik prezydenta Trumpa, nawiązał do swojej głośnej wypowiedzi, że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie". Słowa te wywołały w Europie poruszenie.

– Nikt nie narzuci Wołodymyrowi Zełenskiemu porozumienia pokojowego – podkreślił. Generał powiedział, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą prezydent i obywatele Ukrainy.

Spotkanie z prezydentem Dudą

We wtorek Kellogg rozmawiał w Warszawie z Andrzejem Dudą. Po spotkaniu prezydent powiedział, że rozmowa z wysłannikiem prezydenta USA dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Ukrainie. Duda zapewnił, że nie ma obaw co do zmniejszania amerykańskiego zaangażowania w Polsce.

