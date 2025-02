"Aż chce się sparafrazować klasyka". Morawiecki: Mafie VAT-owskie wracają

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zanotowała w 2024 r. drastyczne spadki we wszystkich kluczowych obszarach związanych z walką z przestępczością podatkową. Alarmujące dane opublikowało Ministerstwo Finansów.

Wyniki KAS za ubiegły rok pokazują m.in. ogromny spadek (z 3 miliardów do 1,8 miliarda) kwoty podatku VAT związanej z postępowaniami przygotowawczymi dotyczącymi wyłudzeń i karuzel VAT w sprawach o przestępstwa skarbowe lub przestępstwa. Ponadto wyraźnie widać spadek (z 2 miliardów do 790 milionów) wartości zabezpieczonego mienia w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Morawiecki: Mafie VAT-owskie wracają

"Mafie VAT-owskie wracają. Coraz więcej ekspertów i komentatorów zauważa, że rząd Donalda Tuska ma problemy ze ściągalnością podatków. Na alarm biją pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, analitycy i eksperci!" – alarmuje na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

"Spadek (z 3 do 1,8 mld zł) kwoty podatku VAT związanej z postępowaniami przygotowawczymi dotyczącymi wyłudzeń i karuzel VAT w sprawach o przestępstwa skarbowe. Spadek (z 2 mld do 790 mln zł) wartości zabezpieczonego mienia w sprawach karnych i karnych skarbowych. Spadek (o 25%) liczby kontroli podatkowych. Spadek (o ~10%) ustaleń z kontroli celno-skarbowych" – wylicza wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Po raz kolejny aż chce się sparafrazować klasyka. Pieniądze były – ale już nie będzie" – twierdzi Morawiecki.

twitter

"Powrót do starych metod"

"KAS zanotowała spadki we wszystkich najważniejszych obszarach związanych ze zwalczaniem przestępczości podatkowej i nie tylko! Pamiętacie państwo mój apel do premiera Donalda Tuska z października 2024 r., w którym alarmowałam o zmianach zarządczych i kadrowych jakich dokonano w KAS, a które będą miały fatalne skutki dla budżetu? Apel za który chciano mnie zwolnić dyscyplinarnie? W odpowiedzi na mój apel szef KAS na komisji finansów publicznych przedstawił wybiórcze dane i twierdził, że wszystko jest dobrze. Część osób mu uwierzyła, w tym prawdopodobnie minister Andrzej Domański" – wskazała w mediach społecznościowych Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS, odnosząc się do niepokojących danych resortu finansów.

"Priorytetem obecnie zarządzanej KAS nie są realne pieniądze i wyniki. Zanotowano wyraźny spadek zabezpieczeń i kwot odzyskanych po kontroli. To jest powrót do starych metod i to powrót bardzo nieudolny!" – zwróciła uwagę Jagodzińska.

Czytaj też:

Zatrważające dane dot. fikcyjnych faktur. Wzrost o ponad 100 proc.