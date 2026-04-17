Ta roślina jest zakazana w UE. Za jej uprawianie grożą surowe kary
Źródło: Pixabay
Jedna z roślin występujących przez lata w polskich ogrodach, została zakazana przez UE. Na jej usunięcie jest czas do lata przyszłego roku.

Roślina ta jeszcze do niedawno była popularną ozdobą wielu polskich ogrodów. Dziś znajduje się na liście zakazanych gatunków w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że jej uprawa, sprzedaż i posiadanie są zabronione. Za złamanie przepisów grozi gigantyczna kara finansowa. Właściciele ogrodów muszą pozbyć się jej do sierpnia 2027 r.

Chodzi o gatunek, który przez swój inwazyjny charakter, zagraża rodzimej przyrodzie, niszcząc bioróżnorodność i wypierając lokalne rośliny. To Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus), który pochodzi z Azji Wschodniej. "To silne pnącze potrafi wspinać się na wysokość nawet 12 metrów, oplatając drzewa, krzewy i inne rośliny. Jego zielone, okrągłe liście jesienią przybierają intensywnie żółty odcień, a w maju i czerwcu pojawiają się drobne, zielonkawe kwiaty" – opisują media.

Dławisz był popularny ze względu na szybki wzrost i spektakularny wygląd. Sęk w tym, że potrafi on całkowicie zadusić inne rośliny, prowadząc do ich obumarcia.

W 2022 roku Unia Europejska uznała go za gatunek inwazyjny i wprowadziła zakaz jego uprawy, posiadania i sprzedaży.

Jak rozpoznać Dławisza i jak z nim postępować?

Rozpoznanie tego gatunku nie jest trudno. Charakteryzują go drewniejące pędy, które oplatają otoczenie. Jednak usunięcie dławisza wymaga jednak ostrożności – zaleca się mechaniczne usuwanie wraz z systemem korzeniowym oraz, w razie potrzeby, skorzystanie z pomocy specjalistów zajmujących się zwalczaniem gatunków inwazyjnych. Co istotne, nie powinno się wyrzucać fragmentów pędów i korzeni w miejsca, gdzie mogą ponownie się ukorzenić. Najlepiej przekazać je do punktu odbioru odpadów zielonych.

Obok Dławisza okrągłolistnego na listach inwazyjnych gatunków obcych znajdują się m.in.: barszcz Sosnowskiego, barszcz Mantegazziego, bożodrzew gruczołowaty, niecierpek gruczołowaty, trojeść amerykańska czy rdestowiec japoński.

Ich uprawa i rozprzestrzenianie jest surowo zabronione. Złamanie zakazu grozi surowymi karami. Wszystko po to, aby chronić gatunki rodzime, a także zapobiec degradacji środowiska naturalnego.

Źródło: o2.pl/Infor
