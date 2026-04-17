Ta roślina jest zakazana w UE. Za jej uprawianie grożą surowe kary

Roślina ta jeszcze do niedawno była popularną ozdobą wielu polskich ogrodów. Dziś znajduje się na liście zakazanych gatunków w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że jej uprawa, sprzedaż i posiadanie są zabronione. Za złamanie przepisów grozi gigantyczna kara finansowa. Właściciele ogrodów muszą pozbyć się jej do sierpnia 2027 r.

Chodzi o gatunek, który przez swój inwazyjny charakter, zagraża rodzimej przyrodzie, niszcząc bioróżnorodność i wypierając lokalne rośliny. To Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus), który pochodzi z Azji Wschodniej. "To silne pnącze potrafi wspinać się na wysokość nawet 12 metrów, oplatając drzewa, krzewy i inne rośliny. Jego zielone, okrągłe liście jesienią przybierają intensywnie żółty odcień, a w maju i czerwcu pojawiają się drobne, zielonkawe kwiaty" – opisują media.

Dławisz był popularny ze względu na szybki wzrost i spektakularny wygląd. Sęk w tym, że potrafi on całkowicie zadusić inne rośliny, prowadząc do ich obumarcia.

W 2022 roku Unia Europejska uznała go za gatunek inwazyjny i wprowadziła zakaz jego uprawy, posiadania i sprzedaży.

Jak rozpoznać Dławisza i jak z nim postępować?

Rozpoznanie tego gatunku nie jest trudno. Charakteryzują go drewniejące pędy, które oplatają otoczenie. Jednak usunięcie dławisza wymaga jednak ostrożności – zaleca się mechaniczne usuwanie wraz z systemem korzeniowym oraz, w razie potrzeby, skorzystanie z pomocy specjalistów zajmujących się zwalczaniem gatunków inwazyjnych. Co istotne, nie powinno się wyrzucać fragmentów pędów i korzeni w miejsca, gdzie mogą ponownie się ukorzenić. Najlepiej przekazać je do punktu odbioru odpadów zielonych.

Obok Dławisza okrągłolistnego na listach inwazyjnych gatunków obcych znajdują się m.in.: barszcz Sosnowskiego, barszcz Mantegazziego, bożodrzew gruczołowaty, niecierpek gruczołowaty, trojeść amerykańska czy rdestowiec japoński.

Ich uprawa i rozprzestrzenianie jest surowo zabronione. Złamanie zakazu grozi surowymi karami. Wszystko po to, aby chronić gatunki rodzime, a także zapobiec degradacji środowiska naturalnego.