Afera w Państwowej Inspekcji Pracy. Szef oddziału zatrzymany

13 kwietnia Prokuratura Rejonowa w Lublinie zatrzymała i przedstawiła Włodzimierzowi B. zarzut uporczywego nękania, czyli tzw. stalkingu. B. to kierownik Państwowej Inspekcji Pracy na Lubelszczyźnie.

"W okresie od 2022 r., daty dziennej nieustalonej, do dnia 18 lutego 2026 r., w ustalonej miejscowości woj. lubelskiego, uporczywie nękał ustalonych pokrzywdzonych, wysyłając liczne wiadomości tekstowe, wykonując połączenia telefoniczne i wysyłając anonimowe listy zawierające treści znieważające oraz podejmując inne czynności, które wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia i udręczenia oraz istotnie naruszyło ich prywatność" – przekazał portalowi Onet prokurator Marek Zych, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W przypadku B., chodzi o czyn z art. 190a par. 1 Kodeksu karnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji – Włodzimierz B. raz w tygodniu musi stawiać się na komisariacie.

"Dozór policji połączony jest z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 150 m i kontaktowania się z wymienionymi pokrzywdzonymi oraz ich rodziną w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności listowej, telefonicznej i SMS-owej" – dodaje prokurator Zych.

"Człowiek Wcisło"

Włodzimierz B. na stanowisko kierownika PIP wrócił 1 listopada 2024 r. po siedmiu latach przerwy. Według źródeł Onetu, jest blisko związany z Koalicją Obywatelską. – To człowiek Marty Wcisło. To ona załatwiła mu to stanowisko – stwierdza informator.

"Dwa dni po zatrzymaniu i usłyszeniu zarzutu Włodzimierz B. wystąpił w popołudniowym programie TVP3 Lublin, gdzie jako okręgowy inspektor pracy opowiadał o konferencji 'Wizja zero'. Celem wydarzenia jest 'popularyzacja zasad bezpieczeństwa pracy, wymiana doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy" – czytamy.

B. nie odpowiedział na próby uzyskania komentarza od dziennikarzy.

