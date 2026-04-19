Życie z klasą

Ten redaktor naczelny wydawnictwa Trzaski, Everta i Michalskiego, kierując tą niezwykle zasłużoną oficyną, stworzył z niej instytucję pełniącą – jak pisał prof. Julian Krzyżanowski – „funkcję akademii nauk, wyręczając zarówno PAU [Polską Akademię Umiejętności] w Krakowie, jak i TNW [Towarzystwo Naukowe Warszawskie] w Warszawie”.

Był pomysłodawcą popularnego miesięcznika „Naokoło Świata”, współredagował „Tygodnik Ilustrowany” i „Dziennik Powszechny” oraz czasopisma naukowo-literackie, współpracował z różnymi edytorami, inicjując ważne serie wydawnicze, ale najważniejszą rolę odegrał jako encyklopedysta. Pracę nad „Nowym słownikiem języka polskiego” przerwała wojna.