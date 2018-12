Przyspieszone wybory? "Opozycja jest nieprzygotowana"

Od pewnego czasu coraz częściej mówi się o scenariuszu przyspieszonych wyborów. Na taki wariant podobno miałby naciskać m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. O możliwości przyspieszonych wyborów pisał również niedawno publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski na portalu wp.pl. Makowski przekonuje, że taki scenariusz jest poważnie rozważany przez rządzący obóz.

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz twierdzi jednak, że gdyby te plany zostały zrealizowane, to opozycja mogłaby się znaleźć w trudnej sytuacji. Były polityk zwraca uwagę, że członkowie opozycji aby wygrać wybory parlamentarne i prezydenckie musieliby się najpierw zjednoczyć oraz doprowadzić do wysokiej frekwencji wyborczej.

– Jeżeli w styczniu by tak posterowano pracami senackimi i sejmowymi na budżetem, żeby nie spełnić konstytucyjnego wymogu i dać prawo panu Dudzie do rozwiązania parlamentu, to opozycja może być w rozkroku – mówił Cimoszewicz w „Onet rano”.

Jego zdaniem jeżeli wypadki by się potoczyły właśnie takiej kolejności, to opozycja miałaby po prostu za mało czasu, aby stworzyć jakąś wiarygodną koalicję, a następnie przyzwyczaić wyborców do nowej partii/koalicji.