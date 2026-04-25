Stanowski dołączył do zbiórki. Padła rekordowa wpłata

Do tej pory zebrano już ponad 51,6 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na leczenie dzieci, będących podopiecznymi fundacji Cancer Fighters.

Okazuje się, że Łatwogang już pobił rekord świata, jeśli chodzi o zbiórki. "Dla porównania: poprzedni rekord należał do internetowego kolosa MrBeasta, Adina Rossa i xQc, którzy podczas wspólnego streamu TeamWater zebrali 12 mln $. Teraz rekord należy już do Polski. To nie jest rekord wyświetleń – to rekord rzeczywistej zebranej kwoty na cele charytatywne podczas jednego streamu. Polski streamer właśnie wszedł do historii internetowych akcji pomocowych. Zbiórka nadal rośnie" – zwraca uwagę jeden z użytkowników portalu X.

"Wszystko zapoczątkował Bedoes 2115 i Maja Mecan, którzy nagrali wspólny utwór 'Ciągle tutaj jestem' (diss na raka). Dziewczynka jest podopieczną fundacji Cancer Fighters. Po premierze utworu 'Łatwogang' zaproponował challenge. Tyle lajków ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo. 1 lajk to 1 sekunda. Jego fani zdecydowali, że przez 9 dni bez przerwy będzie słuchał tej piosenki i przy okazji zbierze pieniądze dla dzieci chorych na raka" – relacjonuje "Przegląd Sportowy".

Akcja influencera rozrosła się do gigantycznych rozmiarów. Do zbiórki dołączyły znane osoby. Z "Łatwogangiem" połączył się na żywo m.in. piłkarz reprezentacji Polski i klubu FC Barcelona Robert Lewandowski czy dziennikarz sportowy Michał Pol, który podczas transmisji... został ogolony na łyso.

Stanowski u Łatwoganga. Rekordowa wpłata

Do akcji dołączył również dziennikarz Krzysztof Stanowski. Firma Zen, która jest kluczowym partnerem i sponsorem strategicznym Kanału Zero, wpłaciła 1,2 mln zł, o czym poinformował sam Stanowski. Obecnie to najwyższa wpłata na zbiórkę.

Jak podaje "Przegląd Sportowy", Stanowski za każdy strzelony gol KTS Weszło w sobotnim meczu na szczycie wpłaci 10 tys. zł.

"Kanał Zero wraz ze swoimi partnerami przekazali na zbiórkę 250 tys. zł!" – czytamy.

Kim jest Łatwogang?

Patryk Garkowski, bo tak naprawdę nazywa się twórca internetowy, pochodzi z Radomia i zdobył popularność jako tiktoker, znany z angażujących wyzwań.

Łatwogang od 17 kwietnia prowadzi transmisję na żywo, podczas której zbiera fundusze na leczenie dzieci chorych onkologicznie. Charytatywny stream organizowany przez polskiego influencera przyciąga ogromną uwagę.

Transmisja zaplanowana jest na dziewięć dni. Zebrane pieniądze trafiają do Fundacji Cancer Fighters.

W tle streamu nieustannie słychać utwór, który zapoczątkował inicjatywę – "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

Czytaj też:

Stanowski wezwany jako świadek. "Tego jeszcze nie miałem"Czytaj też:

Stanowski rzuca wyzwanie politykowi KO. "Proponuję gruby zakład"