Gersdorf składa życzenia świąteczne i dziękuje za obronę sądów

Nagranie ze świątecznymi życzeniami prof. Małgorzaty Gersdorf zostało opublikowane na kanale Wolne Sądy w serwisie YouTube.com. Pierwsza prezesa Sądu Najwyższego życzy wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej "miłych, zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku". Gersdorf wyraziła nadzieję, że 2019 rok będzie lepszy niż poprzedni, a przynajmniej że nie będzie gorszy.

Krótki filmik prof. Gersdorf wykorzystała także do tego, aby podziękować Polakom za obronę sędziów i sądów. – Chciałam państwu bardzo podziękować za to, że wspieraliście sędziów i sądy w obronie praworządności. To wsparcie było bardzo nam potrzebne dla takiej świadomości sędziów, że walczymy o coś dobrego, że nie walczymy o siebie, tylko o kształt państwa, o rozdział sądownictwa od organów wykonawczych – powiedziała. Pierwsza prezes SN mówiła również o orzeczeniu TSUE, który nakazał polskim władzom wycofanie się z niektórych założeń ustawy o Sądzie Najwyższym. – To nasze małe zwycięstwo – oceniła.