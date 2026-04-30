Gorąco w Sejmie. "Zrobiła z Polaków śmieciarzy"

Posłowie zajmują się w czwartek wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jeśli chodzi dymisję pierwszej z minister wniosek w tej sprawie uzasadniał w Sejmie Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości.

Kowalski: Tusk boi się, że ten rząd dzisiaj upadnie

Poseł określił Hennig-Kloskę mianem najbardziej niekompetentnego ministra środowiska od 1989 roku. – "Kloskowanie" to przyspawanie do stołka, a spawaczem jest Donald Tusk, który boi się, że ten rząd dzisiaj upadnie. A głównym rozgrywającym na tej sali jest pan marszałek Szymon Hołownia, który niestety jest ojcem chrzestnym kariery Pauliny Hennig-Kloski, potem go zdradziła, ale dzisiaj od jego głosu zależy to, czy ten rząd upadnie – podkreślał.

Kowalski wskazywał, że lista zarzutów pod jej adresem jest długa. Pierwsze uwagi skierował jednak do premiera Donalda Tuska.

– My chcemy tańszej energii, a rząd Tuska nawet nie wystąpił o rewizję systemu EU ETS. Nie chcieli obniżyć kosztów energii. Dziś hurtowe koszty energii są trzy razy wyższe niż w 2018 roku – wymieniał, po czym zwrócił się bezpośrednio do szefa rządu: "Jest pan premierem polskiej biedy, upadku polskiego przemysłu".

Kolejnym adresatem słów posła PiS był wicemarszałek Szymon Hołownia. Kowalski wyraził nadzieję, że ten przed dzisiejszym głosowaniem spojrzy w lustro i zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem, nie zaś pod wpływem szantażu czy strachu przed Tuskiem.

Kowalski do Hennig-Kloski: Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy

– "Lex Kloska", wiatraki, lobbowanie na rzecz niemieckich koncernów. Hennig-Kloska chyba nawet dostanie medal od Chińskiej Republiki Ludowej. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miliard złotych trafił do chińskich producentów aut. A ile z programu "Czyste Powietrze" trafiło do Azji? Trzy-cztery miliardy – i za to odpowiada Hennig-Kloska – podkreślał parlamentarzysta.

W wystąpieniu posła PiS znalazł się również wątek systemu kaucyjnego, który ten określił jako "wał numer jeden" tego rządu. To, co zrobiła z nim Hennig-Kloska mówił, to granda. – Ten system należy natychmiast zlikwidować. Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy – powiedział.

– Ja chciałbym, żeby ten 15-latek, którego nazwała pani bohaterem – bo zbiera śmieci – uczył się w domu i przygotowywał do olimpiady matematycznej, a nie chodził i zbierał butelki. Niech pani pojedzie do sklepów i marketów i zobaczy, co pani z Polakami zrobiła. Śmieciarzy! – skwitował poseł PiS.

Hołownia odpowiada posłowi PiS. "Radziłbym uważać"

Wystąpienie Kowalskiego spotkało się z ripostą wymienionego w nim Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu nawiązał do słów o "ojcu chrzestnym". – Przypominam, że był taki film o ojcu chrzestnym i radziłbym uważać na ojców chrzestnych – powiedział były lider Polski 2050. – A po drugie, jeśli chodzi o kierownika, to jak na byłego członka Platformy Obywatelskiej, muszę powiedzieć: odważne słowa. Jest pan największym i najbardziej skutecznym znanym mi źródłem energii odnawialnej w tym Sejmie – dodał.

