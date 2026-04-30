"Spektakl w klatce". Tusk w osobliwy sposób broni Hennig-Kloski

W czwartek w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. W trakcie debaty na mównicę wszedł premier Donald Tusk. Szef rządu zaatakował opozycję, która domaga się odwołania szefowej MKiŚ.

– Pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasunęło, kiedy słuchałem niektórych tutaj mówców ze strony PiS-u czy Konfederacji, to było skojarzenie z tak popularnymi w waszym obozie politycznym freak fightami – stwierdził Tusk.

Przypomnijmy, że pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska podpisało się ok. 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po porażce w wyborach na przewodniczącą ugrupowania, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Tusk atakuje opozycję

Premier mówił dalej, że obserwując to, co dzieje się Prawie i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, ma nieodparte wrażenie, że politycy tych ugrupowań chcieliby zamienić w Sejm w "klatkę pełną agresywnych i skrajnie nieodpowiedzialnych freaków", którzy "politykę, życie publiczne zamieniają w nieustanne okładanie się pięściami".

Tusk zwrócił się także do występującego przed nim posła PiS Janusza Kowalskiego.

– Pańskie wystąpienie należało do tej kategorii występów pseudosportowych. Tak naprawdę tak słabego uzasadnienia dla wotum nieufności jeszcze w tej Izbie nie słyszałem. Chociaż o dużym ładunku dramatyzmu – powiedział.

– Oczywiście można sobie uruchomić wyobraźnię i ktoś mógłby powiedzieć, że wrócę do poprzedniej metafory, że taki spektakl w klatce: pan Mejza z panem Kowalskim albo pan Morawiecki z panem Czarnkiem. Ale sobie nie chcę wyobrażać, bo to byłby już obraz rzeczywiście dramatyczny – dodał Tusk.

Premier podkreślił, że koalicja rządowa obroni minister klimatu i środowiska, która będzie "dalej zarządzała swoimi sprawami, niezależnie od waszych intryg i nieodpowiedzialnych ataków".

Czytaj też:

"Ma specyficzny okręg wyborczy". Jeden poseł Polski 2050 zagłosuje za odwołaniem Hennig-KloskiCzytaj też:

Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała ws. Hennig-Kloski. "To, czego oczekiwaliśmy, stało się"