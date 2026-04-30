Jastrun wzywa do mordowania dziennikarzy i czytelników "Gazety Polskiej". Reaguje prokuratura

Tygodnik "Przegląd" opublikował obrzydliwy tekst autorstwa Tomasza Jastruna, poety, pisarza i publicysty. "»Gazeta Polska« robi wrażenie pisma obłąkanego z nienawiści do Tuska, do ludzi liberalnie myślących. Z autorami »Gazety Polskiej«, podobnie jak z jej czytelnikami, już nie można dyskutować, nie ma płaszczyzny do polemiki, zostaje tylko mordobicie lub mord po prostu" – napisał.

To nie pierwszy raz, gdy Jastrun w skandaliczny sposób atakuje środowiska konserwatywne i patriotyczne. W swoich mediach społecznościowych regularnie zamieszcza nienawistne wpisy, w których m.in. odnosi się do Telewizji Republika i innych prawicowych mediów.

Chce mordować dziennikarzy. Jest reakcja prokuratury

– Jeżeli komukolwiek z naszych dziennikarzy czy czytelników stanie się coś złego, to odpowiadać za to będzie nie tylko pan Jastrun, media, które publikują jego teksty, ale również obecna władza, bo ona tworzy przyzwolenie, a więc zachętę do takiej nagonki – ocenił w rozmowie portalem niezalezna.pl Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika.

Pytany, jakie kroki podejmie w związku z tym skandalicznym felietonem, odparł: – Na pewno będziemy musieli zwiększyć ochronę naszych mediów, bo na ochronę ze strony władzy, która podsłuchuje, tropi, szuka materiałów kompromitujących, urządza prowokacje, nie możemy liczyć.

– Rozważymy też zgłoszenie sprawy do prokuratury, choć w przypadku pana Jastruna przydałby się także psychiatra – powiedział Sakiewicz.

Okazuje się, że stołeczna prokuratura już podjęła działania w tej sprawie. "Po zapoznaniu się z treścią felietonu Tomasza Jastruna, Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła decyzję o zarejestrowaniu sprawy i podjęciu czynności sprawdzających z urzędu w kierunku art. 255 par. 3 Kodeksu karnego [publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa – przy. red.] – oświadczył prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czytaj też:

Groźby pod adresem dziennikarza TV Republika. Jest ruch prokuratury