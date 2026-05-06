Zabieg syna senatora KO: Szpital ukarany przez NFZ. Tyle musi zapłacić

W pierwszej połowie kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że osoba z rodziny senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza została bez kolejki i wymaganej dokumentacji poddana zabiegowi chirurgicznemu, co może wskazywać na funkcjonowanie nieformalnych praktyk umożliwiających uprzywilejowany dostęp do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia. Kolejne publikacje wskazywały wprost, że chodzi o syna polityka. Do zdarzenia miało dojść 15 marca w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. W placówce miała miejsce kontrola NFZ, która – według najnowszych ustaleń WP – już się zakończyła.

Już pierwsze ustalenia kontrolerów potwierdziły, iż zarówno chirurg, jak i anestezjolog, którzy wykonywali zabieg synowi polityka KO byli jedynymi lekarzami pełniącymi tego dnia dyżur. W tym czasie na oddziale chirurgii przebywały 23 osoby, a na oddziale intensywnej terapii pięć. Taki wniosek pojawił się również w wystąpieniu pokontrolnym.

Sprawa senatora Lenza. Znamy wyniki kontroli NFZ w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim

"Niezapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15.03.2026 r. poprzez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w ww. Oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co stanowi naruszenie przepisów" – czytamy.

Jak zauważa WP, NFZ potwierdza też, że zabieg wykonywany tego dnia w szpitalu był de facto prywatnym świadczeniem. "Z powodu braków formalnych i braku odpowiedniej dokumentacji szpital nie może go rozliczyć w funduszu" – wskazuje portal.

Kara dla szpitala. Tyle musi zapłacić

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NFZ nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tys. złotych. Na zapłacenie tej kwoty placówka otrzymała 14 dni. Kwota ta stanowi równowartość ryczałtu, jaki szpital otrzymałby za ten dzień w ramach kontraktu z NFZ.

Decyzja w tej sprawie nie jest prawomocna. Oznacza to, że przysługuje od niej odwołanie.

Czytaj też:

Zdumiewające działania ws. Lenza. "Nie możemy powiedzieć"Czytaj też:

"Nie do obrony". Senator KO poniesie konsekwencje głośnej afery?