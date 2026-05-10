"Kwiatki polskie". Nieśmiesznie i niesmacznie

"Wybraliśmy się do miejsca, w którym wszystko się zaczęło, czyli Konstytucja 3 Maja została podpisana – do Zamku Królewskiego w Warszawie. Tam próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: co nam dała konstytucja?” – tak materiał wyemitowany w „Kwiatkach polskich” w Święto Narodowe Trzeciego Maja zapowiedziała prowadząca Katarzyna Kasia. Widzowie TVP Info zobaczyli na ekranie mężczyznę z rozpiętą w znanym z historii geście koszulą, leżącego przed obrazem „Rejtan – Upadek Polski” Jana Matejki z 1866 r. „Co nam dała Konstytucja? Konstytucja dała nam wolność, majówkę. A jak ją Polak, prawdziwy Polak, wyraża? Polak wyraża wolność przez grilla. Ale jakiego? Jakiego grilla? Polskiego grilla, bez bakłażana, bez papryki i innych weganistycznych świństw. Po moim trupie! A jak już umrę, to z mojej krwi zróbcie prawdziwą kaszankę” – recytował ów człowiek, wijąc się po podłodze. Po chwili uśmiechnięci prowadzący, w swoim ironicznym tonie, odnieśli się do „skeczy”. „Źle to wyszło” – stwierdził Grzegorz Markowski. „Mateusz Lewandowski, nasz wstańczyk z kolan, leżał w pozie Rejtana. Tym razem nie wstanie w ogóle” – dodała Katarzyna Kasia. „Ja chcę tę kaszankę” – żartował Markowski, a jego koleżanka wskazała: „Ja jestem wegetarianką, nie jem kaszanek”.

Kpiny z patriotyzmu

Miało być lekko i zabawnie, a wyszło – nomen omen – niesmacznie. Po emisji programu Internet zalała fala oburzenia – od polityków po komentatorów. „Przypominają się wczesne lata dwutysięczne, gdy mainstream próbował budować »europejską« tożsamość na nienawiści do polskości, czekoladowym orle na kupie czegoś brązowego, wbijaniu polskiej flagi w psie g... i wyrzucaniem z programów za »jakieś patriotyzmy bogoojczyźniane«” – ocenia poseł Paweł Jabłoński z PiS. „TVP w likwidacji strzela tu więc sama do siebie (choć pewnie o tym nie wie) [...]. Poza wszystkim – to jest po prostu nieśmieszne. A jeśli kogoś śmieszy – wyrazy współczucia; nie mamy ze sobą nic wspólnego” – dodał. Poseł Konfederacji Krzysztof Szymański komentuje: „Tak wygląda Telewizja »Polska« za rządów Tuska – kpienie z Polaków i miałki humor. Przypominam, że Uśmiechnięta Koalicja obiecała likwidację TVP, ale oczywiście nie dotrzymała tej, jak i wielu innych obietnic”.