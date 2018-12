Publikował fejki, został rzecznikiem Ratusza. Dąbrowa: Potwierdzam, wygrałem konkurs

Jak poinformował stołeczny ratusz, "kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawianie podczas rekrutacji na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze".

O Kamilu Dąbrowie było głośno przed trzema laty. Wtedy to, jako dyrektor radiowej Jedynki – zdecydował, że w związku z wprowadzaną wówczas nowelizacją ustawy medialnej rozgłośnia ta będzie emitowała co godzinę na przemian hymny Polski i Unii Europejskiej. Dziennikarz stracił funkcję szefa Programu Pierwszego Polskiego Radia w styczniu 2016 roku. Jednocześnie Dąbrowa w swoich wpisach w mediach społecznościowych nie ukrywał niechęci do partii rządzącej.

Teraz za pośrednictwem Twittera, nowy rzecznik Ratusza poinformował, że "konkurs zaczął się 14.12 złożeniem wymaganych dokumentów, a zakończył 24.12 ogłoszeniem wyniku (...) drugiego etapu konkursu, którym był test o Warszawie przeszło 5 osób" – napisał. Kamil Dąbrowa wskazał, że 31 grudnia rozwiązuje umowę z Eurozetem i przestaje pełnić funkcję Redaktora Naczelnego oraz Dyrektora Programowego Meloradia. Rezygnuje też z funkcji komentatora w "Szkle kontaktowym" w TVN24.

