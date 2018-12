Czy 1 stycznia uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe? KEP odpowiada

Jak informuje rzecznik Episkopatu, zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od wykonywania prac i zajęć, które utrudniają uczczenie niedzieli jako dnia poświęconego Bogu oraz korzystanie z należnego odpoczynku.

– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest w Polsce świętem nakazanym – podkreśla ks. Rytel-Andrianik. Dodaje, że 1 stycznia za publiczne odmówienie hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) można uzyskać odpust zupełny czyli darowanie całej, przewidzianej kary za grzechy już odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi. Odpust ten można uzyskać, spełniając zwykłe warunki, a więc: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, stan po spowiedzi sakramentalnej i przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie modlitwy w intencjach papieskich.