Ile zarobi Andruszkiewicz jako wiceminister?

11,7 tys. zł brutto – tyle jako wiceminister cyfryzacji będzie zarabiał Adam Andruszkiewicz. W porównaniu do poselskiej pensji, na rękę dostanie ok. 200-300 zł więcej. Dodatkowo w resorcie będzie miał do dyspozycji gabinet oraz samochód służbowy z kierowcą – wylicza Wirtualna Polska.

Portal wskazuje, że jego wynagrodzenie można obliczyć na podstawie aktualnych przepisów o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze. Jako sekretarz stanu dostanie 4,9-krotność kwoty bazowej, która w 2019 roku ma wynosić 1917 złotych. A także dodatek funkcyjny, który dla sekretarzy stanu wynosi 1,2 tys.

Nominacja 29-letniego posła wywołała ogromne kontrowersje. Opozycja zarzuca mu brak kompetencji. Adam Andruszkiewicz w Ministerstwie Cyfryzacji będzie zajmować się m.in. poprawą wizerunku resortu oraz współpracą z mediami społecznościowymi, w tym m.in. Facebookiem.. – Na razie nie udzielam wywiadów na temat swoich obowiązków. Chcę się wdrożyć do nowych zadań. Wtedy chętnie porozmawiam – mówi Andruszkiewicz DoRzeczy.pl.

Adam Andruszkiewicz ma 29 lat. Do Sejmu wszedł w 2015 roku. Mandat uzyskał z list Kukiz'15, jednak w trakcie kadencji zmienił barwy polityczne i wraz z innym posłem ugrupowania Pawła Kukiza dołączył do założonego przez marszałka-seniora Kornela Morawieckiego koła poselskiego Wolni i Solidarni. Jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, chętnie rozmawia z mediami. Pochodzi z Grajewa. Ma wykształcenie wyższe – ukończył Uniwersytet w tym mieście. Jest magistrem stosunków międzynarodowych. W Sejmie pełni funkcję wiceszefa Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Zasiada też w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.