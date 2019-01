Lubnauer komentuje fatalne sondaże Nowoczesnej. "Polacy poczuli się zdezorientowani"

Ostatnie tygodnie były niezwykle trudne dla Nowoczesnej. Z partii odeszło siedmioro posłów, ugrupowaniu groziła utrata klubu, a w dodatku ruch Katarzyny Lubnauer w ostatnich tygodniach notuje fatalne wyniki w sondażach.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" Nowoczesna uzyskała jedynie...0,9 proc. poparcia.

– To jest chwilowe i wynika z bardzo prostego faktu. Tam też spadło Platformie Obywatelskiej dlatego, że Polacy poczuli się zdezorientowani, po tym, co się wydarzyło w grudniu. Oni zaufali Kolacji Obywatelskiej, to była dla nich nadzieja, co widać było po wyniku wyborczym w dużych miastach – komentowała szefowa Nowoczesnej.

Polityk dodała, że na nowe wybory trzeba będzie zbudować nową koalicję. –Opozycja musi stworzyć koalicję europejską. Stworzyć ją w sposób stabilny, oparty na zaufaniu. My robimy to w tej chwili krok po kroku z PSL-em i SLD, spotykając się, rozmawiając – mówiła na antenie radiowej Trójki.

Lubnauer dodała, że w takim sojuszu zapewne znalazłoby się również miejsce i dla PO.