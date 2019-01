Szef PSL kandydatem opozycji na prezydenta? "Schetyna ma swój ukryty cel"

Schetyna proponując szefowi PSL start w wyborach prezydenckich, chce skłócić go z Donaldem Tuskiem, gdyby ten zdecydował się powrócić do polskiej polityki. Od pewnego czasu media donoszą, że Tusk miałby startować w wyborach w 2020 roku, a Kosiniak-Kamysza widzi w roli przyszłego premiera. Schetyna chce nie dopuścić do takiego rozwoju wydarzeń.

Stankiewicz opisuje, że rozmowy dotyczące wyborów prezydenckich to jedynie element szerszej układanki. PO, PSL, SLD i Nowoczesna dyskutują nad całym pakietem wyborczym obejmującym także start do parlamentu europejskiego oraz krajowego.

Taki sojusz miałby wystartować do PE pod szyldem "Koalicji Europejskiej".