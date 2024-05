Kosiniak-Kamysz do rolników: Zostaliście oszukani

Podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego wicepremier zwrócił się do rolników. – Zostaliście – drodzy rolnicy, mieszkańcy wsi – wielokrotnie oszukani przez faryzeuszy z PiS-u (...). Wprowadzili was w błąd, choćby w sprawie Zielonego Ładu – stwierdził.

Jego zdaniem PiS, gdy sprawował władzę, unikał rozmowy z rolnikami, podczas gdy obecnie dialog skutecznie prowadzi z nimi szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski.

– Niektórzy mówią, że to nie jest wystrzałowy minister. Ale kto miałby tyle cierpliwości, uczciwości, staranności, żeby siedzieć od świtu do nocy, tłumaczyć, rozwiązywać problemy, przekonywać, zdobyć 2 mld złotych na dopłaty do zboża, uspokoić sytuację, rozmawiać z każdym, nawet z tym co się podszywa pod rolnika – stwierdził.

Kosiniak-Kamysz: Sprzątamy stajnię Augiasza

Jak dodał, PSL obecnie sprząta "stajnię Augiasza" pozostawioną przez PiS. – Rozwalili funkcjonowanie państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa. Widzimy, co się wydarzyło kilka dni temu na Białorusi. Ich ulubieniec trafił tam pod osłonę reżimu Łukaszenki mówił.

Kosiniak-Kamysz dodał, że jest zwolennikiem programu "Aktywny rolnik", który zakłada wprowadzenie wyższych dopłat dla najaktywniejszych na rynku rolników.

– Potrzebujemy ofensywy na wsi. PSL nie może przespać tych dni – apelował Kosiniak-Kamysz. Żeby prawdziwi rolnicy, którzy naprawdę gospodarują, mogli na nas zagłosować – mówił.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Każdy komitet wyborczy mógł w danym okręgu zgłosić listę kandydatów, których liczba nie mogła być mniejsza niż pięć i większa niż dziesięć. Parytet kobiet i mężczyzn na liście musi wynosić co najmniej 35 proc. Każda lista wyborcza musiała być poparta co najmniej 10 tys. podpisów obywateli. Chyba, że komitet uzyskał zaświadczenie PKW uprawniające do zgłoszenia listy bez podpisów poparcia. Zaświadczenie takie mogły otrzymać komitety, które zarejestrowały listy w siedmiu okręgach.

Czytaj też:

Kaczyński: To będzie punkt, w którym odwróci się bieg dziejówCzytaj też:

Hołownia zaskoczył ws. UE: To jest na głowie postawione