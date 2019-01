Legenda rocka chwali polskie piosenki na antenie BBC

Pop prowadzi własną audycję, podczas której ma pełną dowolność w doborze prezentowanego materiału. Podczas niedawnej audycji muzyk zaprezentował piosenki zespołów Hańba i Trupa Trupa oraz artystki Zamilska. W trakcie audycji amerykański muzyk puścił utwór "Rise" Zamilskiej, "To Me" zespołu Trupa Trupa oraz "Hoży i świeży" zespołu Hańba. Ten ostatni numer Pop przyrównał do legendarnego The Clash.

Wszyscy polscy artyści wymienieni przez Popa odnieśli się do tego zdarzenia na swoich profilach na Facebooku.

