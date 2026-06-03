"To jest absolutnie niedopuszczalne". Nie milkną echa decyzji Zełenskiego

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, powiedział "Super Expressowi", że "najpierw kwestia decyzji prezydenta Nawrockiego o tym, żeby kapituła zajęła się sprawą odebrania najlepszego polskiego".

– Kapituła Orła Białego, a więc ludzie wybitni ludzie, którzy zostali odznaczeni tym najwyższym polskim odznaczeniem, o tym zadecydują – mówił.

Zauważył, że "jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta Nawrockiego, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś odznaczony Orderem Orła Białego jednocześnie nadaje jednostce imię kogoś, kto Polaków mordował w sposób bestialski".

– Kobiety, dzieci, kto dopuszczał się był częścią tego ludobójstwa, które odbyło się na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – dodał.

Zbigniew Bogucki ocenił, że "to jest absolutnie niedopuszczalne".

– Oczywiście decyzja należy do kapituły, ale mam nadzieję, że kapituła taką decyzję podejmie. I to jest ten ruch, który mógł wykonać i wykonał pan prezydent Nawrocki – dodał szef Kancelarii Prezydenta RP.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego

W ubiegłą środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

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