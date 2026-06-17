KPRM wybrała agencję reklamową. Kwota zaskakuje

Przetarg KPRM wygrała agencja Havas Media. Jak informuje portal Wirtualne Media, agencja ta zaoferowała prowizję na poziomie zaledwie 0,01 proc. Oznacza to, że przy budżecie przekraczającym 2,2 mln zł, wynagrodzenie wyniesie zaledwie kilkaset złotych.

Przetarg dotyczy zakupu i obsługi reklam w mediach społecznościowych. Wiadomo, że kontrakt obejmuje kampanie informacyjne realizowane przez KPRM, dotyczące m.in. działań rządu, programów publicznych oraz zmian w przepisach. Celem ma być promowanie działań rządu, programów publicznych oraz informowanie obywateli o zmianach w prawie i innych inicjatywach administracji państwowej.

Wygrała agencja z najniższą prowizją

Do konkursu stanęło 9 firm. "Każda z nich zadeklarowała identyczną wartość realizacji zamówienia wynoszącą 2 mln 214 tys. zł. O wyborze zwycięzcy zdecydował więc inny element ofert – wysokość prowizji za obsługę kampanii. Najniższą prowizję, wynoszącą 0,01 proc., zaoferowały Havas Media, re58, Mastermind Media oraz Five Media. Ostatecznie to Havas Media została wybrana do realizacji zamówienia" – czytamy.

Pozostali uczestnicy postępowania proponowali wyższe stawki – Interpirma chciała prowizji na poziomie 4,98 proc., a Fabryka Marketingu 3,93 proc. Z kolei Scharmach Consulting zaproponował prowizję od 2,8 do 12 proc., uzależnioną od wysokości budżetu kampanii.

Przy budżecie wynoszącym 2,214 mln zł prowizja na poziomie 0,01 proc. oznacza wynagrodzenie w wysokości 221,4 zł za obsługę zamówienia przez blisko pół roku. "Tak niski poziom prowizji może sugerować, że agencje walczące o kontrakt liczą na dodatkowe korzyści związane z zakupem powierzchni reklamowych na platformach społecznościowych wykorzystywanych w kampaniach prowadzonych na rzecz KPRM. Przy takiej konstrukcji oferty trudno zakładać, by sama prowizja stanowiła główne źródło przychodów z realizacji kontraktu" – zauważają Wirtualne Media.

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