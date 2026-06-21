Beyerdynamic Amiron 200

Lekka konstrukcja, ergonomiczne zaczepy za uszy, wysoki komfort użytkowania, bardzo dobra bateria, etui z bezprzewodowym ładowaniem oraz zaskakująco dobre brzmienie
– to największe zalety bezprzewodowych słuchawek dla aktywnych niemieckiej marki Beyerdynamic.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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