Przełomowa propozycja Czarnka. Wiadomo, co sądzą o niej Polacy

W niedzielę w Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowano trzy z 21 punktów programu, nazywając go "Planem Czarnka".

Jedną z propozycji kandydata PiS na premiera podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tys. do 180 tys. zł rocznie, zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków – żony i męża – od 360 tys. zł rocznie.

– To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku – zadeklarował Przemysław Czarnek.

Czarnek proponuje podwyższenie drugiego progu podatkowego. Są wyniki sondażu

W nowym sondażu SW Research dla rp.pl, Polaków zapytano, jak oceniają propozycję Przemysława Czarnka w sprawie podwyższenia drugiego progu podatkowego.

38,8 proc. ankietowanych oceniło propozycję pozytywnie.

Negatywny stosunek do propozycji kandydata PiS na premiera ma 25,2 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 16,8 proc. badanych.

Z kolei 19,2 proc. ankietowanych nie słyszało o propozycji podwyższenia drugiego progu podatkowego.

Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu zwrócił uwagę, że "najmniej pozytywne zdanie mieli badani powyżej 50. roku życia – 30 proc., podczas gdy w innych grupach wiekowych odsetek wskazywania pozytywnej odpowiedzi oscylował w okolicach 46 proc".

– Wraz ze wzrostem poziomu dochodów, zwiększa się pozytywna ocena propozycji Przemysława Czarnka dotyczącej podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 180 tys. zł rocznie (do 3000 zł – 20 proc., 3001-5000 zł – 35 proc., 5001-7000 – 47 proc., powyżej 7000 zł – 54 proc.) – zauważył.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 czerwca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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