Afera Zondacrypto. Kulisy wizyty Wiplera w Monako

"W lipcu 2025 r. poseł Przemysław Wipler i jego wieloletni wspólnik Michał Krzymowski odwiedzili w Monako prezesa Zondacrypto Przemysława Krala. Po wizycie powiązane z nimi podmioty otrzymały od kryptogiełdy łącznie 160 tys. euro, a Wipler dostał listę uwag do ustawy o kryptoaktywach" – czytamy w tekście.

Według serwisu Money.pl, od lipca 2025 do marca 2026 r. spółki Krala przelały 70 tys. euro na Fundację Dobry Rząd, której prezesem jest Wipler, i 90 tys. euro na firmę Krzymowskiego. Razem 15 przelewów.

Wipler spotkał się z Kralem w Monako. Kulisy

Dziennikarze ustalili, że tydzień przed pierwszym przelewem Wipler i Krzymowski odwiedzili Krala w Monako. Pięć dni po wizycie poseł Konfederacji bronił Zondacrypto z mównicy sejmowej podczas prac nad ustawą, która miała uregulować rynek kryptoaktywów.

"W kolejnych tygodniach po wizycie w Monako prezes Kral przekazał posłowi Wiplerowi uwagi do ustawy o kryptoaktywach za pośrednictwem internetowego komunikatora. Wipler wyczyścił historię kontaktów, gdy wybuchła afera wokół giełdy – ale nie do końca skutecznie" – informuje portal.

"Nie otrzymywałem od pana Przemysława Krala ani od nikogo innego uwag czy poprawek dotyczących ustawy o kryptoaktywach. Nie byłem zaangażowany w proces legislacyjny dotyczący tych przepisów" – napisał poseł Konfederacji w odpowiedzi na pytania redakcji.

Kiedy dziennikarze opisali, jaką drogą Wipler dostał uwagi do ustawy, poseł przestać odpowiadać na kolejne pytania.

Giełda kryptowalut pod lupą prokuratury. Gdzie są środki klientów Zondacrypto?

Śledztwo w sprawie Zondacrypto prowadzi śląska prokuratura. Liczba poszkodowanych, którzy nie mogą wypłacić środków zdeponowanych w postaci kryptowalut, sięga ok. 30 tys. osób. Straty szacowane są na co najmniej 350 mln zł.

Według doniesień prasowych, miliony złotych z kryptogiełdy mogły zostać wyprowadzone albo na Bahamy, albo do Dubaju. Szef Zodacrypto Przemysław Kral przebywa podobno w Izraelu. Biznesmen nie ma zarzutów i nie jest ścigany przez prokuraturę.

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