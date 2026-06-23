Syn prezydenta rusza z własnym kanałem. Zebrał znane nazwiska

Daniel Nawrocki, syn prezydenta RP Karola Nawrockiego, zapowiedział start nowego projektu internetowego. Już 1 lipca na YouTubie zadebiutuje kanał "Pasmo", który ma skupiać kilku prowadzących tworzących autorskie programy. Wśród współpracowników znaleźli się głównie dziennikarze związani z prawicowymi mediami, zwłaszcza telewizją wPolsce24.

O nowym przedsięwzięciu Nawrocki opowiedział na kanale "Szalony Podcast", prowadzonym przez internetowego twórcę występującego pod pseudonimem Szalony Reporter.

Daniel Nawrocki uruchamia kanał na YouTube

Jak ustalił serwis Press.pl, w projekt zaangażowana jest Fratria – wydawca i nadawca telewizji wPolsce24. Sam Daniel Nawrocki podkreśla jednak, że nie zamierza od razu rywalizować z największymi kanałami publicystycznymi działającymi w polskim internecie.

Według jego zapowiedzi, "Pasmo" ma opierać się na formule kilku niezależnych bloków programowych. Każdy z prowadzących otrzyma własną przestrzeń do realizacji autorskich formatów.

Sam pomysłodawca projektu ma prowadzić dwa cykle. Pierwszy będzie miał formę klasycznych rozmów z zaproszonymi gośćmi. Drugi połączy tematykę sportową i gamingową – prowadzący wraz z gośćmi będą grać w gry komputerowe, jednocześnie prowadząc rozmowy na różne tematy.

Znane twarze prawicowych mediów w projekcie syna prezydenta

Jednym z autorów własnego pasma ma zostać także Samuel Pereira, były wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. TVP Info w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Twórcy planują publikację jednego materiału dziennie w ramach jednego z sześciu przygotowywanych segmentów.

Za blok poświęcony modzie, urodzie i kosmetykom odpowiadać będzie Anna Popek, obecnie związana z telewizją wPolsce24. Program ma współprowadzić pisarka Klaudia Grubba.

W ofercie kanału znajdą się również audycje polityczne prowadzone przez Krzysztofa Feusette i Marka Pyzę. Z kolei Krzysztof Cejrowski, dziennikarz związany z Trójmiastem, ma przygotowywać materiały dotyczące teorii spiskowych.

Premiera kanału "Pasmo" została zaplanowana na 1 lipca.

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