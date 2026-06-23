"Król dopalaczy" Dawid Bratko zatrzymany na rajskiej wyspie

Jak ustalił Onet, zatrzymanie miało nastąpić 16 kwietnia br. na podstawie wniosków skierowanych przez polskie organy ścigania do władz Tanzanii. Prokuratura oczekuje obecnie na informacje dotyczące przebiegu postępowania ekstradycyjnego.

Bratko jest prawomocnie skazany na cztery lata i dziesięć miesięcy więzienia za działalność związaną z produkcją i sprzedażą dopalaczy. W przeszłości stworzył jedną z największych sieci sklepów oferujących tego typu substancje w Polsce.

Nowe życie "króla dopalaczy" na Zanzibarze

Według mediów, "król dopalaczy" od kilku lat ukrywał się w Tanzanii. Onet opisywał, że pracował jako menedżer niewielkiego hotelu na Zanzibarze i współpracował z lokalną branżą turystyczną.

Brak szczegółowych umów ekstradycyjnych między Polską a Tanzanią komplikuje procedurę sprowadzenia skazanego do kraju. Korespondencja odbywa się kanałami dyplomatycznymi.

Dawid Bratko ściagany listem gończym

39-letni Bratko figuruje w policyjnych bazach danych jako osoba ścigana listem gończym za "sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej".

W 2026 r. premierę miał film "Król dopalaczy" w reżyserii Pata Howla, w którym główną rolę gra Tomasz Włosok.