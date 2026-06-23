Nie żyje były prezes TVP. Janusz Daszczyński miał 73 lata

Wiadomość o śmierci Janusza Daszczyńskiego podał portal TVP Info. Informację potwierdziła rodzina zmarłego.

"Bardzo smutna wiadomość o śmierci Janusza Daszczyńskiego. Przez lata związany z Telewizją Polską, w latach 2015-2016 pełnił funkcję jej prezesa. Wcześniej w latach 1994-1997 był członkiem pierwszego zarządu TVP jako spółki. Zostawia setki dobrych wspomnień wśród ludzi, zawsze otwarty, koleżeński, z uśmiechem i dystansem. Przyzwoity człowiek. Będzie bardzo Janusza brakować. Cześć Jego Pamięci!" – napisał na platformie X Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

Kim był Janusz Daszczyński?

Janusz Rajmund Daszczyński urodził się 13 września 1952 r. w Gdyni. Był absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku i Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W 1977 r. został zatrudniony jako inżynier studia i realizator efektów audiowizualnych w ośrodku telewizyjnym w Gdańsku. Na przełomie lat 70. i 80. pełnił funkcję sekretarza redakcji i zastępcy redaktora naczelnego dwutygodnika "Horyzont". Później zajmował stanowisko zastępcy redaktora naczelnego "Tygodnika Samorządność", którego wydawanie zawieszono w 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego.

W latach 80. prowadził pracownię fotograficzną. Współtworzył również diecezjalny dwutygodnik "Gwiazda Morza". Przed wyborami kontraktowymi w 1989 r. był zastępcą kierownika zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Później pracował w "Gazecie Gdańskiej".

W latach 90. pełnił funkcje dyrektora – redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, zastępcy dyrektora TV Polonia oraz dyrektora generalnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 1994-1999 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Telewizji Polskiej.

10 czerwca 2015 r. Daszczyński został prezesem zarządu TVP. Jego kadencja zakończyła się 8 stycznia 2016 r. w związku z uchwaleniem przez Sejm VIII kadencji ustawy wygaszającej mandaty członków organów mediów publicznych. W 2021 r. pełnił funkcję członka rady programowej TVP (został zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej).