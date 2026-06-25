Tusk o pomocy Ukrainie: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie

Szef rządu otwierając konferencję zaznaczył, że "wszyscy wierzymy", iż Ukraina oprze się rosyjskiej agresji, a przygotowywane obecnie projekty odbudowy mają realny wymiar polityczny i gospodarczy.

Jak dodał, wydarzenie w Gdańsku gromadzi przedstawicieli rządów, instytucji finansowych oraz biznesu zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny.

Premier mówił również o potrzebie "pełnego zjednoczenia Europy i wolnego świata" wobec zagrożeń bezpieczeństwa oraz podkreślał znaczenie solidarności, do której odwoływał się w kontekście odbudowy Gdańska po II wojnie światowej i ruchu "Solidarność".

– Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, Polacy, Ukraińcy i nasi przyjaciele w Europie: przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii – oświadczył Tusk.

Konferencja w Gdańsku bez Zełenskiego. Ukrainę reprezentuje premier

Konferencja URC 2026 (Ukraine Recovery Conference 2026) odbywa się w Gdańsku z udziałem przedstawicieli państw wspierających Ukrainę. Kijów reprezentuje premier Julia Swyrydenko.

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kilka dni przed startem konferencji prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Była to reakcja na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

Order Orła Białego odesłany kurierem do Kancelarii Prezydenta

Informacja o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia została ogłoszona w piątek (19 czerwca). Następnego dnia prezydent Ukrainy poinformował, że order wróci do Warszawy kurierem. Przesyłka dotarła do Kancelarii Prezydenta w poniedziałek (22 czerwca), co potwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Dwa ukraińskie odznaczenia oddał wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Wyraził w ten sposób sprzeciw wobec gloryfikacji przez Kijów sprawców rzezi wołyńskiej.

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