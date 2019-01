Semka: Może się powtórzyć syndrom Alego Agcy

Dziennikarz podkreślił, że Stefan W. był człowiekiem chorym psychicznie. – Nie możne nazywać mordem politycznym czegoś, czego dokonał człowiek chory psychicznie. On nie odróżnia dobra od zła – tłumaczył.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił też uwagę na syndrom Aliego Agcy, który dokonał nieudanego zamachu na Jana Pawła II. – Ludzie często chcą być jak najdłużej graczami w pewnym medialnym zgiełku. To może mieć konsekwencje. Może powtórzyć się syndrom Aliego Agcy - kogoś, kto będzie starał się przyciągać uwagę. Agca grał zbrodnią do końca, raz w jedną stronę, raz w drugą. To jest człowiek, który chce błyszczeć. Pewien rozsądek dziennikarzy powinien być, aby nie grać nim i jego chęcią bycia w centrum wydarzeń – powiedział.

Piotr Semka odniósł się też do walki z mową nienawiści. – Radą na to jest coś, co nie jest łatwe. Tutaj rolę odgrywają osoby dobrej woli po obu stronach, które powinny wewnątrz swojego obozu tonować pewne rzeczy. To ma o wiele większą siłą oddziaływania, niż nawoływanie do drugiego obozu – argumentował.