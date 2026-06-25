Atak nożownika w szpitalu. Kilka osób rannych

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 18 na terenie specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju w województwie śląskim.

Rzecznik tamtejszej policji Halina Semik przekazała stacji TVN 24, że mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem jedną z osób z personelu szpitala. Napastnik został zatrzymany.

Mężczyzna zaatakował nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju

Policja nie przekazała informacji o stanie osoby poszkodowanej. Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że agresor zaatakował nożem pacjenta lub pacjentkę. Sprawcę próbował powstrzymać i wtedy on również został zaatakowany.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, łącznie aż cztery osoby są ranne. To ordynator gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Jedna z pacjentek jest w trakcie operacji, ordynator jest natomiast na chirurgii – nie wymagał operacji.

Na razie brak informacji na temat napastnika. Nie wiadomo też, dlaczego zaatakował inną osobę przebywającą w szpitalu.

"Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia" – poinformowała policja.

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o kolejny atak pacjenta na przedstawiciela ochrony zdrowia. We kwietniu ub. roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 35-letni pacjent zabił lekarza ortopedę. Śledztwo w sprawie zabójstwa wszczęła Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze. W jego wyniku 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej usłyszał zarzut zabójstwa lekarza i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki. Mężczyzna był z medykiem w poważnym sporze, zarzucając mu niewłaściwe leczenie.

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