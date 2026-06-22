Zabił teścia i ranił teściową. Koniec obławy za byłym policjantem

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w piątek (19 czerwca) po godz. 16:00 w Mierzawie, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim. Ze wstępnych ustaleń miejscowej policji wynika, że 49-latek po awanturze z żoną opuścił dom i udał się do swoich teściów, których zaatakował nożem.

W wyniku napaści zginął 80-letni mężczyzna. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni. Jak się okazało, to były policjant. Odszedł ze służby w lutym 2023 r. Od początku swojej kariery był związany z pionem prewencji. Policja podkreśla, że nie posiadał specjalistycznych szkoleń ani pozwolenia na broń.

Zatrzymany niedaleko miejsca zamieszkania

Od piątkowego popołudnia trwała szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowano około 300 funkcjonariuszy. Mundurowi przeczesywali głównie teren powiatu jędrzejowskiego, ale działania prowadzone były na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

"PILNE! Zatrzymaliśmy poszukiwanego 49-latka, podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po godz. 12:20 został odnaleziony przez policjantów, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Trwają czynności w sprawie" – poinformowała w poniedziałek (22 czerwca) Świętokrzyska Policja.

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Jak podała rozgłośnia RMF FM, Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutów zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.