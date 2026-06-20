Były policjant zabił teścia i uciekł. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem

W wyniku napaści zginął 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Jak ustalili śledczy, sprawcą ma być były funkcjonariusz policji.

Kłótnia z żoną, potem atak na teściów

Do tragedii doszło w piątek, 19 czerwca, po godzinie 16. Według wstępnych ustaleń policji wszystko zaczęło się od awantury między 49-latkiem a jego żoną. Po kłótni mężczyzna opuścił dom i pojechał do swoich teściów.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni mężczyzna zaatakował nożem dwie osoby. W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń – przekazała st. sierż. Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Kobieta została przewieziona do szpitala i pozostaje pod opieką lekarzy.

Sprawca to były policjant

W sobotę świętokrzyska policja przekazała nowe informacje dotyczące poszukiwanego. Okazało się, że 49-latek był funkcjonariuszem policji i ze służby odszedł w lutym 2023 roku. Jak poinformowano, od początku swojej kariery był związany z pionem prewencji. Policja podkreśla, że nie posiadał specjalistycznych szkoleń ani pozwolenia na broń.

Od piątkowego popołudnia trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowano około 300 policjantów. Funkcjonariusze przeczesują głównie teren powiatu jędrzejowskiego, ale działania prowadzone są na terenie całego województwa świętokrzyskiego. – Apelujemy do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sprawcy, o niezwłoczny kontakt z policją – przekazali funkcjonariusze.

Policja zaznacza jednocześnie, że mężczyzna nie jest uznawany za osobę szczególnie niebezpieczną, jednak apeluje o ostrożność.

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